China asegura que «solo un alto el fuego integral puede aliviar la tensión en Ormuz»

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Pekín, 6 may (EFE).- El Gobierno chino aseguró este miércoles que «solo un alto el fuego integral puede crear las condiciones necesarias para aliviar la tensión en el estrecho de Ormuz», en un momento de incertidumbre después de la decisión de Estados Unidos de pausar el operativo militar que desarrollaba en la vía marítima y buscar un acuerdo definitivo con Teherán.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian reiteró hoy en una rueda de prensa que su posición es clara y se basa en que las partes implicadas actúen con prudencia, resuelvan los disputas mediante el diálogo y restablezcan cuanto antes la paz y la estabilidad en la zona.

Lin aseveró que China seguirá esforzándose por contribuir a la desescalada de la situación y que hará todo lo posible para salvaguardar la seguridad de los buques con inversión china y de los tripulantes de nacionalidad china.

El vocero también hizo alusión a que la soberanía, seguridad e integridad territorial de los países de la región deben ser respetadas, así como los intereses legítimos de la comunidad internacional.

Las declaraciones del ministerio de Exteriores llegan en un momento de incertidumbre respecto al conflicto en Oriente Medio, el cual, según indicó el canciller chino este miércoles en una reunión en Pekín con su homólogo iraní, Abás Araqchí, se encuentra en un «punto de inflexión decisivo».

El mensaje coincide con el frágil alto el fuego vigente desde principios de abril entre Irán y Estados Unidos y después de que el país americano anunciase que terminará con el operativo militar que busca asegurar el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, para tratar de lograr un acuerdo definitivo con Teherán.

China ha condenado repetidamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y ha pedido un alto el fuego, la resolución de la crisis mediante el diálogo y la negociación, y la libre navegación por el estrecho. EFE

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