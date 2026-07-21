China asegura que su relación con Cuba es «legítima y transparente» tras informe de EE.UU.

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Pekín, 21 jul (EFE).- El Gobierno chino defendió este martes que sus relaciones con Cuba son «legítimas y transparentes» y rechazó las acusaciones de Estados Unidos sobre la supuesta presencia de instalaciones militares y de inteligencia extranjeras en la isla, después de que Washington describiera a La Habana como una «amenaza» para su seguridad nacional.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró en una rueda de prensa que los vínculos entre China y Cuba «no admiten rumores ni difamaciones», en respuesta al informe publicado el lunes por el Departamento de Estado estadounidense sobre Cuba.

Lin aseveró que «China continuará defendiendo con firmeza la soberanía nacional y oponiéndose a la injerencia externa», agregó el vocero con respecto al informe, en el que el Gobierno estadounidense acusa a La Habana de albergar «un número creciente de instalaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras».

El documento, de 100 páginas y titulado ‘Cuba. La capital del comunismo en el siglo XXI’, sostiene que la isla supone una «amenaza singular» para la seguridad nacional de Estados Unidos y acusa al Gobierno cubano de tratar de «socavar, degradar y desestabilizar» a Washington mediante espías, soldados, estudiantes, intelectuales y oenegés.

La Habana ha negado reiteradamente las acusaciones estadounidenses de que Cuba albergue instalaciones de rivales de Washington como China o Rusia.

Las declaraciones de Lin se producen en un momento de creciente presión de la Administración de Donald Trump sobre Cuba, sometida desde comienzos de año a un bloqueo energético que ha agravado la crisis económica de la isla, según denuncian las autoridades cubanas. EFE

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