China avala que fabricantes negocien por su cuenta con la UE sobre aranceles a eléctricos

Pekín, 12 feb (EFE).- China avaló este jueves que los fabricantes de vehículos eléctricos negocien de forma individual con la Unión Europea (UE) compromisos de precios para evitar aranceles adicionales, después de que Bruselas aprobara la exención para un modelo de Seat, filial de Volkswagen, fabricado en China.

El portavoz del Ministerio de Comercio He Yadong afirmó que ambas partes apoyan que las empresas «hagan buen uso de los compromisos de precios» y expresó su expectativa de que más compañías alcancen acuerdos con el bloque comunitario.

He señaló en rueda de prensa que, tras «múltiples rondas de consultas», China y la UE lograron un «resultado satisfactorio» en el caso de los eléctricos «dentro del marco de las normas de la OMC» (Organización Mundial del Comercio), que ha sido bien recibido por los sectores industriales de ambas partes.

Añadió que la parte europea ha emitido un documento orientativo fruto de esas consultas y se ha comprometido a aplicar el principio de no discriminación y a realizar evaluaciones «objetivas y justas».

El portavoz destacó que las industrias automotrices de China y la UE están «profundamente integradas y son mutuamente beneficiosas», y expresó su esperanza de que Bruselas implemente el consenso alcanzado en la reunión de líderes de ambas partes y los resultados de las consultas sobre este expediente.

China, dijo, está dispuesta a mantener el diálogo para crear «un entorno de mercado abierto y estable» para el desarrollo industrial bilateral.

Sus declaraciones llegan después de que la Comisión Europea autorizara la importación del Cupra Tavascan, modelo de Seat fabricado en China, bajo un esquema de precio mínimo y cuota, lo que le permite quedar exento del arancel compensatorio adicional impuesto en 2024 a determinados eléctricos chinos.

Hasta ahora, los aranceles europeos impuestos a la importación del Cupra Tavascan sumaban un 30,7 %, del cual un 10 % ya estaba previsto anteriormente y un 20,7 % se había fijado de forma adicional, por lo que, al no tener que abonar ya este arancel compensatorio, Seat evita el importante impacto financiero que estaba teniendo esta carga fiscal adicional en sus cuentas.

La filial española de Volkswagen cerró los tres primeros trimestres del año con un beneficio operativo de 16 millones de euros, lo que supone un 96 % menos que en el mismo período de 2024, debido a factores como el impacto de los aranceles europeos impuestos al Cupra Tavascan.

Seat, con el apoyo de su matriz, llevaba mucho tiempo reclamando una solución a la Comisión Europea a este problema, ya que siempre ha argumentado que el Cupra Tavascan es un vehículo diseñado y desarrollado en Barcelona y producido en China por una filial participada mayoritariamente por el grupo Volkswagen. EFE

