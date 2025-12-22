China avanza en una campaña para clausurar minas abandonadas y frenar la minería ilegal

Pekín, 22 dic (EFE).- China ha localizado un total de 96.666 minas abandonadas y ha completado la clausura del 92,72 % de ellas en el marco de una campaña nacional para combatir la extracción ilegal de recursos minerales y reforzar la seguridad en el sector, según datos oficiales difundidos este lunes por la agencia estatal Xinhua.

Desde el inicio de los trabajos, las autoridades chinas han investigado 568 casos de minería ilegal, que se han saldado con sanciones administrativas contra 338 personas y la remisión de 102 casos a los órganos judiciales. En el ámbito penal, los tribunales impusieron condenas a 403 implicados.

Las autoridades locales llevaron a cabo asimismo 31 entrevistas de advertencia con responsables de gobiernos territoriales y personal de supervisión por deficiencias en el cumplimiento de sus funciones, mientras que 29 personas recibieron sanciones.

Estas cifras se enmarcan en una operación de alcance nacional coordinada por la Oficina de la Comisión de Seguridad Laboral del Consejo de Estado (Ejecutivo chino), que ha movilizado a seis grupos de trabajo interministeriales para realizar inspecciones sobre el terreno.

Los equipos están encabezados por la Administración Nacional de Seguridad en las Minas y cuentan con la participación de ministerios como los de Seguridad Pública, Recursos Naturales o Ecología y Medioambiente.

Los grupos se han desplazado en dos tandas a 12 regiones consideradas prioritarias para llevar a cabo inspecciones tanto anunciadas como encubiertas, centradas en comprobar si la localización de minas abandonadas ha sido exhaustiva, si el sellado es efectivo, si las actuaciones contra la minería ilegal resultan disuasorias y si existen mecanismos de supervisión adecuados.

Hasta el momento, las inspecciones se han completado en regiones como Guangxi (sur), Hubei (centro), Guizhou (centro) o Liaoning (noreste), según Xinhua, mientras que los trabajos continuarán en otras zonas incluidas en el plan.

La Oficina de la Comisión de Seguridad Laboral avanzó que seguirá organizando este tipo de inspecciones para reforzar la responsabilidad de las autoridades territoriales y consolidar la protección de los recursos minerales y la seguridad en la producción.

Las minas de carbón, principal fuente de energía del país, siguen concentrando buena parte de los riesgos del sector minero, aunque la siniestralidad se ha reducido de forma significativa en los últimos años.

Entre 2018 y 2023, la minería china registró más de 3.000 muertes, lo que supone un descenso del 53,6 % respecto al lustro anterior, según datos oficiales difundidos hace dos años.

En ocasiones, los accidentes suceden en minas ilegales, donde las medidas de seguridad son generalmente más laxas y las condiciones de trabajo, más precarias. EFE

