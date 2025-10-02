The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

China bate su récord diario de viajes en tren durante el primer festivo de ‘Semana dorada’

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Pekín, 2 oct (EFE).- Los ferrocarriles nacionales de China transportaron este miércoles a unos 23,13 millones de pasajeros durante el primer día festivo de la llamada ‘Semana dorada’, lo que supone un incremento del 7,2 % respecto al año pasado y marca un nuevo récord diario, informó este jueves la cadena estatal CCTV.

Otros 19,3 millones de personas tienen previsto viajar en ferrocarril este jueves, y solo en el Delta del Yangtsé -región económica que abarca Shanghái y las provincias de Jiangsu y Zhejiang- se espera un volumen de cuatro millones de pasajeros, un aumento interanual superior al 10 %, según CCTV.

El 1 de octubre, fecha en que se conmemora la creación de la República Popular China, la movilidad interregional de personas superó los 336 millones de desplazamientos en todo el país, lo que constituye un avance del 1,7 % respecto al mismo día de 2024, de acuerdo a cifras del Ministerio de Transporte recogidas por este medio.

Durante este primer día festivo, los viajes por carretera superaron los 310 millones y la aviación civil transportó a 2,48 millones de pasajeros, un 3,4 % más que en 2024, con casi 20.000 vuelos programados y una tasa de puntualidad del 96 %.

Las autoridades chinas esperan más de 2.400 millones de desplazamientos durante las vacaciones de la ‘Semana dorada’, que combinan la Fiesta Nacional del 1 de octubre con la Fiesta de Medio Otoño y que constituyen uno de los períodos de mayor movilidad del año en el gigante asiático. EFE

pek-jacb/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR