The Swiss voice in the world since 1935

China bloquea 1.200 cuentas por usurpar medios y difundir noticias falsas, según Pekín

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Pekín, 10 sep (EFE).- Las autoridades chinas informaron este miércoles del cierre o bloqueo de más de 1.200 cuentas en Internet por hacerse pasar por medios de comunicación y difundir contenidos informativos sin autorización.

Según la Administración del Ciberespacio del país asiático, entre los casos detectados figuran perfiles en plataformas como Weibo -semejante a X, censurado en China-, WeChat o Baijiahao que utilizaban nombres, logotipos o imágenes similares a los de medios oficiales para publicar supuestas noticias.

El regulador explicó que también fueron eliminadas cuentas que realizaban entrevistas y reportajes sin licencia, otras que empleaban fotografías de presentadores de la televisión estatal para reforzar publicaciones sensacionalistas, así como varias que, según las autoridades, difundían informaciones falsas o difamatorias contra empresas.

La medida se enmarca en una serie de campañas recientes para reforzar el control del ciberespacio: en julio las autoridades intensificaron la supervisión sobre los videos cortos con contenidos engañosos y en febrero anunciaron la clausura de más de 10.000 sitios web a lo largo de 2024.

En los últimos años, los reguladores han puesto en marcha numerosas campañas contra comportamientos como la ostentación de riqueza, la «información falsa», el «contenido inapropiado» y los «valores erróneos» en dichas plataformas, lo que ha llevado al cierre de miles de cuentas.

China es el país con más internautas del mundo, más de 1.100 millones, pero a la vez uno de los que ejercen mayor control en los contenidos: servicios populares en el resto del mundo como Google, Facebook, X (antes Twitter) o YouTube están bloqueados en el país desde hace años. EFE

gbm/vec/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR