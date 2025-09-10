China bloquea 1.200 cuentas por usurpar medios y difundir noticias falsas, según Pekín

2 minutos

Pekín, 10 sep (EFE).- Las autoridades chinas informaron este miércoles del cierre o bloqueo de más de 1.200 cuentas en Internet por hacerse pasar por medios de comunicación y difundir contenidos informativos sin autorización.

Según la Administración del Ciberespacio del país asiático, entre los casos detectados figuran perfiles en plataformas como Weibo -semejante a X, censurado en China-, WeChat o Baijiahao que utilizaban nombres, logotipos o imágenes similares a los de medios oficiales para publicar supuestas noticias.

El regulador explicó que también fueron eliminadas cuentas que realizaban entrevistas y reportajes sin licencia, otras que empleaban fotografías de presentadores de la televisión estatal para reforzar publicaciones sensacionalistas, así como varias que, según las autoridades, difundían informaciones falsas o difamatorias contra empresas.

La medida se enmarca en una serie de campañas recientes para reforzar el control del ciberespacio: en julio las autoridades intensificaron la supervisión sobre los videos cortos con contenidos engañosos y en febrero anunciaron la clausura de más de 10.000 sitios web a lo largo de 2024.

En los últimos años, los reguladores han puesto en marcha numerosas campañas contra comportamientos como la ostentación de riqueza, la «información falsa», el «contenido inapropiado» y los «valores erróneos» en dichas plataformas, lo que ha llevado al cierre de miles de cuentas.

China es el país con más internautas del mundo, más de 1.100 millones, pero a la vez uno de los que ejercen mayor control en los contenidos: servicios populares en el resto del mundo como Google, Facebook, X (antes Twitter) o YouTube están bloqueados en el país desde hace años. EFE

