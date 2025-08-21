The Swiss voice in the world since 1935

China busca en Kabul garantías de seguridad del ala más dura de los talibanes

Kabul, 21 ago (EFE).- El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, se reunió en Kabul con el ministro del Interior del Gobierno talibán y líder de la temida red Haqqani, Sirajuddin Haqqani, en un movimiento con el que Pekín busca garantías de seguridad directamente del hombre que controla el aparato de seguridad afgano.

Según el comunicado oficial de los talibanes, las conversaciones que tuvieron lugar ayer se centraron precisamente en «la cooperación en materia de seguridad, los esfuerzos contra el narcotráfico, la gestión de fronteras y la coordinación de las fuerzas fronterizas», asuntos todos bajo el control directo de Haqqani.

La red Haqqani, fundada por el padre de Sirajuddin, es considerada la facción más organizada, violenta y extremista del movimiento talibán, y se le atribuyen algunos de los atentados más sangrientos de las últimas dos décadas. Su líder, aunque el año pasado EE.UU. retiró la recompensa por su captura, sigue designado oficialmente como terrorista por Washington.

China ha mostrado su interés en priorizar la seguridad en su frontera y la viabilidad de sus futuras inversiones en Afganistán, como la extracción de minerales o la inclusión del país en su iniciativa de la Franja y la Ruta, por encima de las consideraciones de la comunidad internacional.

Según el comunicado, Haqqani destacó los lazos históricos entre ambos países. «China siempre ha sido un vecino que ha mantenido un compromiso positivo con Afganistán», afirmó Haqqani.

El encuentro con Haqqani se produjo después de que el ministro de Exteriores chino mantuviera una intensa agenda en Kabul, que incluyó una cumbre trilateral con sus homólogos de Afganistán, Amir Khan Muttaqi, y de Pakistán, Ishaq Dar, además de reuniones con el primer ministro talibán. EFE

