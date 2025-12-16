China califica de «éxito» el reciente viaje de su canciller a EAU, Arabia Saudí y Jordania

Pekín, 16 dic (EFE).- El Gobierno chino aseguró este martes que la reciente gira de su canciller, Wang Yi, por Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Jordania fue un «éxito» por «generar nuevos consensos».

En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun afirmó que la visita, realizada entre el 12 y el 16 de este mes, «consolidó el avance de las relaciones bilaterales» y la «confianza política mutua» entre China y el mundo árabe.

Guo aseveró que el canciller trasladó a los funcionarios con los que se reunió que «China siempre ha apoyado a los países pequeños y medianos del Sur» y que «ha protegido firmemente los intereses comunes de los países en desarrollo».

«China apoya a los tres países en el mantenimiento de su autonomía estratégica y la búsqueda de vías de desarrollo adaptadas a sus condiciones nacionales», agregó el portavoz.

Según Guo, ambas partes «acordaron fortalecer la alineación de las estrategias de desarrollo» e «impulsar conjuntamente el proceso de multipolarización en el mundo».

Pekín ha intensificado en los últimos años su labor diplomática en Oriente Medio y ha actuado de intermediario en acuerdos como el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Irán en 2023 o la reconciliación en 2024 entre catorce facciones palestinas, entre ellas las enfrentadas Hamás y Fatah. EFE

