China califica de «descarada» la ofensiva contra Irán y pide reanudar negociaciones

Naciones Unidas, 28 feb (EFE).- El embajador de China ante la ONU, Fu Cong, condenó este sábado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, calificó de «descarada» la ofensiva y subrayó que el uso de la fuerza en las relaciones internacionales es «inaceptable».

«Hoy, EE.UU. e Israel descaradamente lanzaron ataques militares contra objetivos dentro de Irán, lo cual ha causado una intensificación repentina de las tensiones en la región. Nos preocupan mucho estos hechos», afirmó durante su intervención ante el Consejo de Seguridad.

Fu afirmó que la soberanía e integridad territorial de Irán y de otros países de la región «debe ser respetada», y expresó su profunda preocupación por las víctimas civiles. EFE

