China califica de «descarada» la ofensiva contra Irán y pide reanudar negociaciones

Naciones Unidas, 28 feb (EFE).- El embajador de China ante la ONU, Fu Cong, condenó este sábado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, calificó de «descarada» la ofensiva y subrayó que el uso de la fuerza en las relaciones internacionales es «inaceptable».

«Hoy, EE.UU. e Israel descaradamente lanzaron ataques militares contra objetivos dentro de Irán, lo cual ha causado una intensificación repentina de las tensiones en la región. Nos preocupan mucho estos hechos», afirmó durante su intervención ante el Consejo de Seguridad.

Fu afirmó que la soberanía e integridad territorial de Irán y de otros países de la región «debe ser respetada», y expresó su profunda preocupación por las víctimas civiles.

«(Atacar civiles) es una línea roja que no se debe cruzar», dijo el representante chino, para quien «el uso indiscriminado de la fuerza es inaceptable».

Insistió en que «los ataques no son la manera de corregir las controversias internacionales» y agregó que «solo contribuyen a intensificar el odio en la región».

También subrayó que una escalada militar «no redunda en beneficio de nadie» y urgió que cesen de inmediato las actividades militares, recordando que los ataques se produjeron en medio de un proceso de negociación diplomática, lo que generó «gran conmoción» en Pekín.

Fu instó a reanudar las negociaciones «lo antes posible», defendió el diálogo como «único camino viable» y expresó la disposición de China para trabajar con la comunidad internacional y contribuir a la reducción de la tensión.

«Estamos listos para cooperar con otros países y organizaciones internacionales para asegurar la paz y proteger a los civiles», afirmó el embajador chino.

El diplomático enfatizó que «todos los Estados deben cumplir con el derecho internacional» y que la seguridad de los civiles y el respeto a la soberanía de los Estados es «una prioridad y una obligación irrenunciable».

China es el aliado más poderoso de Irán y también su principal socio comercial, aglutinando en torno a un 30 % de su total del comercio extranjero y un 90 % de las exportaciones de petróleo, seguido por Rusia e India.

En los últimos años, Pekín y Teherán han profundizado sus intercambios, que incluyen un acuerdo de asociación estratégica firmado en 2021, que establece un marco integral de cooperación en ámbitos económicos, tecnológicos, energéticos y de seguridad. EFE

