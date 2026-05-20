China califica la visita de Díaz de «intercambio de alto nivel» que profundiza cooperación

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Pekín, 20 may (EFE).- China destacó este miércoles la visita oficial de la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, que concluye hoy, como un «importante intercambio de alto nivel» que ha servido para profundizar «aún más» la cooperación bilateral, tras el viaje realizado por Pedro Sánchez el pasado mes de abril.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que la visita de Díaz ha servido para reforzar los intercambios bilaterales en ámbitos como el comercio, la inversión, el trabajo y la seguridad social.

También indicó que el vicepresidente Han Zheng y la consejera de Estado china, Shen Yiqin, se reunieron por separado con ella y alcanzaron «numerosos consensos importantes».

«China está dispuesta a trabajar junto a España para impulsar nuevos avances en la asociación estratégica integral entre ambos países y aportar más beneficios a sus pueblos», afirmó el vocero.

Durante la primera jornada de su visita a China, Díaz se reunió con Zheng, ante quien subrayó el interés de España en estrechar las relaciones bilaterales y participó en la IV Cumbre Global de Promoción del Comercio y la Inversión, organizada por el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT).

La vicepresidenta cierra este miércoles el viaje en la ciudad de Shanghái (este) con una agenda centrada en la robótica y la inteligencia artificial (IA), con una parada en la empresa AgiBot, así como en el sector automovilístico, con un encuentro con el presidente de Geely, Li Shufu, y una visita a la compañía SAIC.

El pasado 15 de abril Pedro Sánchez concluyó una visita oficial de tres días a China, la cuarta en cuatro años, que tuvo un marcado carácter económico y tecnológico y en la que se profundizó la relación bilateral con el gigante asiático, a donde el mandatario prevé volver el año que viene. EFE

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