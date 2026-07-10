China cancela vuelos y cierra áreas turísticas antes de la llegada del tifón Bavi

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Pekín, 10 jul (EFE).- El avance del tifón Bavi hacia la costa oriental de China provocó este viernes cancelaciones de vuelos, suspensiones ferroviarias, cierres de zonas turísticas y retrasos en servicios de mensajería, mientras las autoridades mantienen la alerta naranja ante su llegada, prevista para la noche del sábado entre las provincias de Fujian y Zhejiang.

En Zhoushan, ciudad isleña de Zhejiang, al menos 14 vuelos de entrada y salida fueron cancelados este viernes, mientras que en Wenzhou se anularon 17 llegadas, según avisos publicados por aeropuertos locales.

Aerolíneas como Air China, China Southern, China Eastern y Hainan Airlines activaron canales especiales de atención y políticas de cambio o reembolso sin penalización para rutas afectadas por el temporal, entre ellas enlaces con las ciudades de Quanzhou, Hangzhou y Xiamen.

Numerosas líneas ferroviarias a lo largo de la costa suspendieron operaciones para el fin de semana, mientras empresas de paquetería como YTO Express, ZTO Express y Yunda advirtieron de posibles retrasos en la recogida, tránsito y entrega de envíos por las condiciones meteorológicas.

En Fujian, varios parques costeros, complejos turísticos y zonas de montaña cerraron este viernes de forma preventiva y ofrecieron reembolsos a los visitantes, al tiempo que algunas universidades ordenaron suspender salidas de campo y actividades de voluntariado, recoge la prensa local.

Las autoridades de la provincia y de su capital, Fuzhou, han inspeccionado embalses y realizado descargas de agua para liberar capacidad antes de la llegada de las lluvias, después de que intensas lluvias ya provocaran recientemente la rotura de un embalse en la región meridional de Guangxi, en aquel caso debido al efecto del tifón Maysak.

El Centro Meteorológico de China mantuvo este viernes la alerta naranja por Bavi, que se debilitó durante la noche del jueves y presentaba a primera hora del día vientos máximos sostenidos de nivel 14, equivalentes a 45 metros por segundo, cerca de su centro.

Antes de alcanzar la costa china, Bavi pasará entre la noche del viernes y la tarde del sábado cerca del noreste de Taiwán, donde las autoridades cerraron escuelas y oficinas en la mitad norte de la isla y suspendieron vuelos ante la previsión de lluvias torrenciales.

Según la previsión oficial, el tifón avanzará hacia el noroeste y tocará tierra la noche del sábado entre Fuqing, en Fujian, y Wenling, en Zhejiang, con categoría de tifón fuerte o tifón, antes de internarse en el país y debilitarse gradualmente.

El temporal podría dejar acumulados de entre 500 y 600 milímetros de lluvia en Zhejiang y Fujian durante los próximos tres días.

Bavi llega después de una semana de desastres naturales en China marcada por las lluvias asociadas al tifón Maysak, que dejaron al menos 39 muertos en Guangxi; un deslizamiento en la Gansu (noroeste), con 21 fallecidos, y tormentas y tornados en Hubei (centro), con once muertos. EFE

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(foto) (vídeo)