China celebra el Barco del Dragón con reservas de turistas foráneos un 500 % al alza

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Pekín, 19 jun (EFE).- Las reservas de turismo extranjero hacia China crecieron más de un 500 % interanual durante la tradicional Fiesta del Barco del Dragón, que el país celebra este viernes y que incluye costumbres como las regatas y el consumo de ‘zongzi’, bolas de arroz glutinoso envueltas en hojas de bambú, mientras se esperan además millones de viajes internos.

El dato se enmarca en el auge del turismo extranjero en China, que busca consolidarse como uno de los principales destinos turísticos mundiales tras la reapertura de sus fronteras después del fin de la política de ‘cero covid’.

Según un informe reciente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), China está en camino de convertirse este año en el mayor mercado turístico del mundo medido por contribución económica del sector.

La plataforma china de viajes Fliggy señala que las reservas de turismo procedente del extranjero para estas vacaciones superan en más de seis veces el nivel registrado en el mismo periodo del año pasado.

Otra plataforma, Tongcheng Travel, situó entre los principales mercados emisores hacia China durante el festivo a ciudades como Seúl, Bangkok, Singapur, Sídney (Australia), Moscú, Ho Chi Minh (Vietnam), Londres y Yakarta.

La recuperación del turismo foráneo se ha visto favorecida por la flexibilización de la política de visados impulsada por Pekín desde 2023, que incluyó la ampliación gradual de las exenciones de visado, el aumento de 15 a 30 días de la estancia sin permiso para países como España y la extensión de esa medida hasta finales de 2026 para ciudadanos de 45 países.

Según cifras oficiales, China registró en 2025 unos 154,5 millones de entradas de visitantes internacionales, un 17,1 % más interanual, en paralelo a la normalización de las conexiones aéreas tras la pandemia.

Experiencias ligadas a festividades locales

La Fiesta del Barco del Dragón se celebra el quinto día del quinto mes del calendario lunar y conmemora la figura del poeta Qu Yuan, que se arrojó al río Miluo hace unos 2.300 años en protesta contra la corrupción de los gobernantes de su tiempo, según la tradición.

La celebración, más arraigada en el sur de China, tiene como uno de sus principales reclamos las carreras de embarcaciones tradicionales de madera decoradas con cabezas y colas de dragón, además del consumo de ‘zongzi’, que en muchas zonas se preparan en familia o se ofrecen como regalo durante el festivo.

Ese componente cultural se ha convertido en uno de los atractivos del periodo festivo, según datos recabados por la prensa local, con especial interés en la provincia suroriental de Cantón, donde las regatas tienen mayor tradición y visibilidad.

Las búsquedas de hoteles próximos a las principales sedes de regatas en las localidades de Cantón y Foshan aumentaron alrededor de un 210 % en la última semana, de acuerdo con datos citados por CCTV, reflejo del tirón turístico de estas carreras.

Por su parte, el operador ferroviario chino prevé transportar este viernes, primer día de un periodo festivo de tres jornadas, a 19,7 millones de pasajeros, mientras que hasta la mañana local se habían vendido 51,5 millones de billetes para el periodo vacacional.

Salidas al exterior

En cuanto al turismo emisor, Fliggy registró un aumento interanual del 64 % en las reservas de viajes al extranjero que incluyen vuelos y hoteles, con Corea del Sur, Tailandia, Malasia, Indonesia y Australia entre los destinos más demandados.

Por su parte, Tongcheng Travel apuntó además a un aumento superior al 19 % en las reservas de vuelos internacionales dentro de un radio de cinco horas del punto de origen, en un contexto previo a la temporada alta de verano en el que los billetes al extranjero en junio desde China son, de media, un 30 % más baratos que en julio.

Según esta última plataforma, los viajeros de Pekín y su entorno mostraron un creciente interés por destinos como las ciudades rusas de Vladivostok o Irkutsk o la capital mongola, Ulán Bator, mientras que países como Tailandia y Malasia han atraído a viajeros del sur de China.

Una fiesta pasada por agua

La fiesta llega marcada por las lluvias en varias zonas del país, con precipitaciones intensas previstas entre la región de Guangxi (sur), Guizhou (centro) y el curso medio y bajo del río Yangtsé durante los tres días de vacaciones.

El Centro Meteorológico Nacional mantuvo hoy una alerta por lluvias torrenciales en el centro y el este del país, donde algunas zonas podrían registrar hasta 280 milímetros de precipitación.

Las autoridades advirtieron asimismo del riesgo de inundaciones repentinas y desastres geológicos durante el periodo festivo. EFE

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