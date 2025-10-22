China celebrará 80 años del fin del dominio japonés en Taiwán e invita a isleños a asistir

Pekín, 22 oct (EFE).- China anunció este miércoles que celebrará el fin de semana un acto por el 80 aniversario de la llamada «retrocesión» de Taiwán, como se conoce a la devolución de la isla al entonces Gobierno chino tras la derrota japonesa en 1945, e invitará a «compatriotas taiwaneses» a asistir, informaron medios estatales.

La Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) indicó que la conmemoración busca «recordar la historia de la guerra de resistencia contra Japón, rendir homenaje a los caídos y salvaguardar los logros» de aquella transferencia.

Según la portavoz Zhu Fenglian, asistirán representantes de diversos sectores, incluidos invitados procedentes de Taiwán, y se organizarán actividades de intercambio antes y después del acto.

Zhu afirmó que la devolución de Taiwán «representó un triunfo fruto del sacrificio de todos los chinos, incluidos los compatriotas de Taiwán», y añadió que el evento pretende «reforzar el sentimiento de nación común y el objetivo de la ‘reunificación’ bajo el liderazgo de Pekín».

El 25 de octubre de 1945, tras la rendición de Japón -que había colonizado Taiwán en 1895-, la República de China asumió la administración de la isla en virtud de la rendición japonesa.

Desde entonces, el Gobierno de la República de China ha mantenido el control de Taiwán, incluso después de su retirada al territorio insular en 1949, tras perder la guerra civil frente al Partido Comunista chino.

La República Popular China, proclamada el 1 de octubre de 1949, sostiene que es la sucesora legítima de la República de China y, por lo tanto, reclama la soberanía sobre Taiwán.

Durante la misma comparecencia, la portavoz señaló que el Gobierno chino seguirá fomentando contactos con todos los partidos políticos de la isla, incluido el opositor Kuomintang (KMT), sobre la base del denominado ‘Consenso de 1992’, según el cual ambas partes reconocen la existencia de ‘una sola China’ en el mundo, aunque difieren sobre el significado de ese concepto.

Zhu recordó además que el presidente chino, Xi Jinping, envió el 19 de octubre un mensaje de felicitación a Cheng Li-wun por su elección como nueva líder del KMT, lo que, según Pekín, «marca el camino a seguir» para los lazos entre ambos partidos.

El anuncio tiene lugar en un contexto de persistentes tensiones políticas y militares entre China y Taiwán, avivadas este año por los distintos relatos históricos sobre el final de la Segunda Guerra Mundial y por el aumento de la presión diplomática y militar de Pekín sobre la isla. EFE

