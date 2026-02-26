China condena a 12 años de prisión a exsubdirector de la tabacalera estatal por sobornos

Pekín, 26 feb (EFE).- Un tribunal de la ciudad de Ganzhou, en la provincia oriental china de Jiangxi, condenó este jueves a 12 años de prisión a Zhang Tianfeng, exsubdirector de la Administración Estatal del Monopolio del Tabaco, por aceptar sobornos.

El tribunal consideró probado que aceptó sobornos por más de 34 millones de yuanes (unos 4,9 millones de dólares, 4,2 millones de euros), según la información difundida por la cadena estatal CCTV.

La corte también impuso a Zhang una multa de 2 millones de yuanes (unos 291.000 dólares, 246.000 euros) y ordenó la confiscación de los bienes obtenidos ilegalmente y los intereses generados, que serán transferidos al tesoro estatal.

Según la sentencia, entre 2004 y 2023 Zhang utilizó los distintos cargos que ocupó en la estructura del monopolio estatal del tabaco, tanto a nivel provincial en Shaanxi como en la administración central, para beneficiar a empresas y particulares en adjudicaciones de proyectos, contratación de empleados, traslados y promociones laborales.

A cambio, aceptó sobornos por un valor total superior a 34,07 millones de yuanes, de forma directa o a través de terceros, de acuerdo con el tribunal.

El sector tabacalero chino se encuentra bajo escrutinio desde hace varios años. En agosto de 2025, otro exsubdirector de la Administración Estatal del Monopolio del Tabaco, Xu Ying, fue condenado a 15 años de prisión por aceptar sobornos superiores a 65 millones de yuanes, mientras que el exdirector del organismo Ling Chengxing recibió en mayo de ese mismo año una pena de 16 años por soborno y abuso de poder.

Asimismo, en octubre de 2025 las autoridades anunciaron la investigación por presuntas «graves infracciones de la disciplina y de las leyes» contra Han Zhanwu, también subdirector de la entidad.

Tras su llegada al poder en 2012, el presidente chino, Xi Jinping, inició una cruzada anticorrupción que se ha saldado ya con decenas de altos cargos condenados por aceptar sobornos millonarios.

El mandatario volvió a pedir en enero pasado «ganar resueltamente la dura y prolongada batalla contra la corrupción», que calificó como «la mayor amenaza» para el PCCh.

La campaña ha sido presentada por el Gobierno como un esfuerzo por mantener la disciplina interna, aunque algunos expertos advierten que también podría servir para neutralizar a rivales políticos. EFE

