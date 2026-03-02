China condena la muerte de Jameneí por «violar la soberanía y la seguridad» de Irán

1 minuto

Pekín, 2 mar (EFE).- La Cancillería china condenó la muerte este fin de semana del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, por «violar la soberanía y la seguridad» de Irán.

La operación estadounidense e israelí constituyó «un atropello a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y a las normas fundamentales de las relaciones internacionales», declaró el ministerio chino en un comunicado publicado este domingo en su página web.

Las autoridades chinas transmitieron su «firme oposición» y su «condena enérgica», al tiempo que pedían el «cese inmediato de las operaciones militares». EFE

aa/rrt