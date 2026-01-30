China condena las medidas de EE.UU. contra el abastecimiento energético de Cuba

Pekín, 30 ene (EFE).- China expresó este viernes su respaldo a Cuba y condenó las medidas adoptadas por Estados Unidos contra el suministro de petróleo a la isla, al considerar que vulneran la soberanía del país caribeño y privan a su población de su derecho al desarrollo.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun afirmó hoy en rueda de prensa que Pekín «apoya firmemente a Cuba en la salvaguarda de su soberanía y su seguridad nacionales», y se opone a «la injerencia externa» y a «acciones e incluso prácticas inhumanas que privan al pueblo cubano de su derecho a la supervivencia y al desarrollo».

Las declaraciones se produjeron tras la firma por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, de una orden ejecutiva que permite imponer aranceles a los bienes de países que vendan o suministren petróleo a Cuba, al considerar que la situación en la isla constituye una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. EFE

