China confirma asistencia de Putin a cumbre de la OCS y critica «confrontación de bloques»

Pekín, 22 ago (EFE).- China confirmó este viernes la asistencia del presidente ruso, Vladímir Putin, y del primer ministro indio, Narendra Modi, a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y advirtió de que «la confrontación entre bloques y las políticas de exclusión no tienen futuro».

El ministro asistente de Exteriores de China Liu Bin explicó este viernes en una comparecencia que la cita, que se celebrará en la ciudad nororiental china de Tianjin el 31 de agosto y el 1 de septiembre, será «la de mayor envergadura desde la fundación de la organización».

Confirmó la asistencia de los presidentes de Rusia, Bielorrusia, India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán, así como la de mandatarios de Mongolia, Azerbaiyán, Armenia, Camboya, Maldivas, Nepal, Turquía, Irak, Turkmenistán, Indonesia, Laos, Malasia y Vietnam.

Liu citó además al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y a dirigentes de la OCS, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Comunidad de Estados Independientes y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura.

Según Liu, Xi presidirá las reuniones de Jefes de Estado de la OCS y un encuentro con países observadores y socios de la organización, en los que se tratarán la seguridad regional, el multilateralismo o el desarrollo sostenible.

Liu señaló que «el espíritu de Shanghái, basado en la confianza, el beneficio recíproco y el respeto a la diversidad, conserva todo su valor frente a concepciones caducas como la confrontación de bloques o la mentalidad de guerra fría».

El funcionario afirmó que la OCS «ya agrupa a diez Estados miembros, dos países observadores y 14 socios de diálogo, lo que la convierte en la mayor organización regional en términos de población, alcance geográfico y potencial de desarrollo».

Liu recalcó que «mantendrá sus puertas abiertas a todos los países» que deseen unirse.

La cita se producirá antes de que China organice, el 3 de septiembre, un desfile conmemorativo del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, en el que mostrará su poderío militar y al que también asistirá Putin.

La OCS cuenta entre sus miembros a China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, cubriendo aproximadamente el 40 % de la población mundial.

Aunque sus miembros aseguran que no es un bloque militar y que busca proteger a sus miembros de amenazas como el terrorismo, algunos expertos opinan que su principal objetivo es servir de oposición a la OTAN.

Sin embargo, existen tensiones internas en el grupo, que incluye a países adversarios entre sí como India y Pakistán.

En junio, la reunión de ministros de Defensa de la organización, celebrada en la ciudad china de Qingdao, finalizó sin una declaración conjunta debido a desacuerdos sobre cuestiones de seguridad, en particular sobre el terrorismo.

Nueva Delhi, que se negó a firmar el texto final, denunció entonces que algunos países emplean el terrorismo como herramienta política, en una velada referencia a Pakistán. EFE

