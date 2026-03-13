China confirma diálogo comercial de alto nivel con EEUU en Francia

afp_tickers

1 minuto

El máximo responsable económico de China partirá el sábado hacia Francia para mantener conversaciones con su par estadounidense, informó este viernes Pekín, a menos de tres semanas del encuentro programado entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

La reunión en París entre las dos principales potencias económicas había sido anunciada en la víspera por Estados Unidos, cuya delegación será liderada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Su departamento indicó que los diálogos serán el 15 y 16 de marzo.

En un comunicado, un portavoz del Ministerio de Comercio chino confirmó que el viceprimer ministro He Lifeng «encabezará una delegación que viajará a Francia del 14 al 17 de marzo para mantener consultas económicas y comerciales con la parte estadounidense».

Los funcionarios «mantendrán consultas sobre cuestiones económicas y comerciales de interés mutuo», agrega la nota, sin dar más detalles sobre el calendario o el contenido de las conversaciones.

Bessent, quien estará acompañado por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó el jueves en una declaración que el «diálogo económico» entre ambos países «está avanzando».

Se espera que este encuentro de alto nivel prepare el terreno para la visita de Trump a Pekín, que tendrá lugar entre el 31 de marzo y el 2 de abril.

pfc/pbt/fox/mmy/dbh