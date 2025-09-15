China confirma el acuerdo con EEUU sobre TikTok: «Es de interés mutuo»
Madrid, 15 sep (EFE).- El viceministro de Comercio chino, Li Chenggang, confirmó este lunes el acuerdo alcanzado con Estados Unidos sobre TikTok asegurando que es «de interés mutuo» y subrayando que se hará bajo la cooperación y el respeto entre las partes.
«La razón por la que la parte china aceptó un consenso sobre TikTok es porque, en base a nuestra evaluación, llegamos a la conclusión de que dicho consenso es de interés mutuo», dijo Li durante una rueda de prensa sostenida en su visita a Madrid. EFE
