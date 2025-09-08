China confirma la participación de Xi en una cumbre virtual del BRICS

The Swiss voice in the world since 1935

Pekín, 8 sep (EFE).- China confirmó este lunes la participación del presidente del gigante asiático, Xi Jinping, en una cumbre virtual extraordinaria del grupo BRICS que tendrá lugar hoy.

«El grupo BRICS trata de fomentar la cooperación y la solidaridad entre mercados emergentes y países en desarrollo para defender la justicia y ser fuerza estable y positiva en los asuntos internacionales en un momento en el que crece el proteccionismo», señaló el portavoz de Exteriores Lin Jian en rueda de prensa.

Lin confirmó que Xi pronunciará un discurso y que China queda a la espera de «mantener conversaciones» con otros líderes para hacer «nuevas contribuciones en pro de un mundo multipolar».

Según medios brasileños, la cita extraordinaria, convocada por el presidente Luiz Ignácio Lula da Silva, tendrá lugar el 8 de septiembre para abordar «las amenazas al orden mundial multipolar y una respuesta común a los aranceles» de Estados Unidos.

La cumbre del foro, liderado por China y Rusia y que reúne a las principales economías del Sur Global, llega en medio de las tensiones por la guerra comercial emprendida por el Gobierno de Donald Trump.

La anterior cumbre del grupo, creado por Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica, se celebró en julio de 2025 en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, y estaba previsto que la próxima cumbre se celebrase en 2026 en la India.

Actualmente, BRICS está integrado por diez países, entre ellos, Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.EFE

