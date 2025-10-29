China confirma la reunión de Xi con Trump el jueves en Corea del Sur

1 minuto

Pekín, 29 oct (EFE).- La Cancillería china confirmó este miércoles que el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunirán mañana jueves en Corea del Sur, reunión en la que intentarán rebajar la tensión comercial entre ambos países.

Pese a que Washington ya había confirmado el encuentro entre los dos líderes, con Trump ya en Corea del Sur este miércoles, Pekín no se había pronunciado hasta ahora, en lo que es la primera reunión entre ambos desde que Trump volvió a la Casa Blanca.

El encuentro se producirá en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y se centrará en la guerra comercial, TikTok, Taiwán y el tráfico de fentanilo, entre otros asuntos. EFE

aa/lcl /lab