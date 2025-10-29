China confirma la reunión de Xi con Trump el jueves en Corea del Sur

3 minutos

Pekín, 29 oct (EFE).- La Cancillería china confirmó este miércoles que el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunirán mañana jueves en Corea del Sur, reunión en la que intentarán rebajar la tensión comercial entre ambos países.

Pese a que Washington ya había confirmado el encuentro entre los dos líderes, con Trump ya en Corea del Sur este miércoles, Pekín no se había pronunciado hasta ahora, en lo que es la primera reunión entre ambos desde que Trump volvió a la Casa Blanca.

En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun manifestó este miércoles que la diplomacia de jefes de Estado desempeña «un papel estratégico insustituible en las relaciones entre China y Estados Unidos».

El vocero aseveró que «ambos mandatarios sostendrán conversaciones en profundidad sobre cuestiones estratégicas y a largo plazo relativas a dichas relaciones, así como sobre importantes temas de interés común».

«Estamos dispuestos a colaborar con Estados Unidos para impulsar resultados positivos de esta reunión y brindar nuevas directrices que favorezcan el desarrollo estable de las relaciones bilaterales», agregó Guo.

Trump expresó este miércoles su confianza en alcanzar un acuerdo comercial con Xi, al considerar que es preferible llegar a un entendimiento que «estar peleados».

«El presidente chino viene mañana aquí, y espero que lleguemos a un acuerdo. Creo que lo lograremos. Pienso que será un buen acuerdo para ambos, y eso realmente sería un gran resultado. Eso es mejor que estar peleados y pasar por todo tipo de problemas sin razón», expresó el mandatario.

En declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One, Trump se mostró abierto a rebajar los aranceles a China para facilitar la cooperación en el combate al tráfico de fentanilo, uno de los temas principales de la reunión.

A ese respecto, el portavoz de la Cancillería china indicó que China es el país con las políticas antidrogas «más firmes, exhaustivas y mejor documentadas», y expresó la «solidaridad» de Pekín con «la crisis del fentanilo que sufre el pueblo estadounidense».

En los últimos meses, China ha reiterado que el fentanilo es «un problema de Estados Unidos» y no suyo, por lo que corresponde al país norteamericano la «responsabilidad de solucionarlo».

Pekín ha asegurado estar dispuesto a colaborar «de buena fe» y ha lamentado los aranceles impuestos por Washington a cuenta de este narcótico, un opioide sintético altamente adictivo que puede ser letal incluso en dosis muy pequeñas.

El encuentro entre ambos líderes se producirá durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Trump y Xi podrían sellar además un acuerdo definitivo que garantice el futuro de TikTok en Estados Unidos, ya que la legislación del país norteamericano obliga a la aplicación a desvincularse de su matriz china, ByteDance, para continuar operando, al considerar esos vínculos una amenaza a la seguridad nacional.

En declaraciones a la prensa, Trump sugirió que no abordarán la cuestión de Taiwán, isla autogobernada que Pekín considera una provincia rebelde. EFE

aa/jacb/alf