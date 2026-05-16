China confirma la visita de Estado de Putin para los próximos martes y miércoles

1 minuto

Pekín, 16 may (EFE).- El Gobierno de China confirmó este sábado la visita de Estado del presidente ruso, Vladímir Putin, para los próximos martes y miércoles, 19 y 20 de mayo, apenas unos días después de la cumbre que el presidente chino, Xi Jinping, mantuvo con su par estadounidense, Donald Trump.

El Ministerio de Asuntos Exteriores compartió la información en un breve comunicado en el que únicamente detalló las fechas de la visita que Putin realizará la próxima semana a China, por invitación de Xi. EFE

imh/rml