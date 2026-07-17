China confirma que ha pedido a Tailandia la extradición del periodista Bai Zhaodong

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Pekín, 17 jul (EFE).- El Gobierno chino confirmó este viernes que ha solicitado oficialmente a Tailandia la extradición de Bai Zhaodong, un periodista de investigación residente en el país del Sudeste Asiático y cuyo caso ha suscitado la atención de organizaciones internacionales de derechos.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa rutinaria que Pekín ya ha presentado a Bangkok una solicitud de extradición y espera que la parte tailandesa lo extradite a China lo antes posible.

Lin señaló que Bai está acusado en China de delitos de extorsión y soborno por parte de personal no estatal.

La ONG internacional Human Rights Watch (HRW) denunció recientemente que al menos cuatro disidentes chinos recluidos en el Centro de Detención de Inmigración de Suan Phlu, en Bangkok, se enfrentan a una posible deportación a China.

Según la organización, Pekín ha ejercido una presión creciente sobre las autoridades tailandesas de cara a la visita al gigante asiático entre el 16 y 20 de julio del primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul.

Human Rights Watch presenta el caso de Bai Zhaodong, de 56 años, como un destacado experiodista de investigación del medio Caixin, conocido por sus reportajes sobre la corrupción de alto nivel en zonas rurales y sobre el impacto de la iniciativa insignia del presidente chino, Xi Jinping, para el alivio de la pobreza en las poblaciones vulnerables.

«Sucesivos gobiernos tailandeses han devuelto por la fuerza a China a disidentes, que allí se enfrentaron a tortura, persecución y malos tratos», recalca la organización. EFE

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