China confirma que no participará en negociaciones nucleares en este momento

Ginebra, 6 feb (EFE).- China confirmó este viernes, en la Conferencia de Desarme de la ONU, que no participará por el momento en negociaciones nucleares, en respuesta a la voluntad de Estados Unidos de que se incorpore si las hubiera para un nuevo tratado tras expirar el START III.

«Las capacidades nucleares de China de ninguna manera se encuentran a nivel de Estados Unidos o Rusia, por tanto China no va a participar en negociaciones de desarme nuclear en este momento», sostuvo el embajador adjunto de China ante la sede europea de la ONU en Ginebra, Jian Shen.

Dijo que los Estados poseedores de los mayores arsenales nucleares deben asumir sus responsabilidades en cuanto al desarme nuclear, asumiendo reducciones importantes de sus arsenales de una forma que pueda ser verificada y legalmente obligatoria. EFE

