China confirma que Xi se reunirá con Kim Jong-un para tratar «cuestiones de interés mutuo»

Pekín/Shanghái, 4 sep (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, mantendrá una reunión con el líder norcoreano, Kim Jong-un, para «intercambiar puntos de vista en profundidad» sobre los lazos entre ambos países y tratar «cuestiones de interés mutuo».

Durante la rueda de prensa diaria, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Guo Jiakun confirmó este encuentro; aunque no especificó cuándo tendrá lugar y podría producirse hoy mismo, ya que el mandatario norcoreano viajó esta semana a la capital china.

Tanto la visita de Kim para asistir al desfile militar de este miércoles en conmemoración del 80º aniversario del final de la II Guerra Mundial en el Pacífico como la reunión con Xi «son de gran importancia», apuntó el vocero, citado por la prensa local.

«China está dispuesta a trabajar con Corea del Norte para reforzar la comunicación estratégica, intensificar los intercambios y la cooperación, profundizar los intercambios de experiencia sobre el gobierno estatal y promover el desarrollo continuo de sus respectivas causas socialistas y de las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre China y Corea del Norte», agregó Guo.

Kim se embarcó este lunes en un trayecto de casi un día a bordo de su tren especial para asistir al desfile militar que tuvo lugar este miércoles en la plaza de Tiananmen, en lo que supuso su debut en un evento multilateral de líderes.

El dirigente norcoreano presenció el desfile sentado a la izquierda de Xi, que tenía al presidente ruso, Vladímir Putin, a su derecha, en una imagen de gran carga simbólica que supuso la primera ocasión en 66 años en que los tres líderes de China, Rusia y Corea del Norte aparecieron juntos en público.

El gesto de Xi al posicionar a Kim a su lado podría indicar que está dispuesto a aceptar la nueva alianza entre Pionyang y Moscú, que incluye cooperación armamentística y un acuerdo de apoyo militar en caso de agresión.

La presencia de Kim en Pekín también fue interpretada como un intento de restablecer la sintonía con China, tras las tensiones derivadas de la cooperación militar de Pionyang con Moscú en el conflicto de Ucrania.

Además, el líder norcoreano viajó a China acompañado de su hija, cuya aparición en actos oficiales ha avivado las especulaciones sobre una eventual sucesión. EFE

