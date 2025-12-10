China crea nuevo grupo en ONU junto a países del Sur Global y pide diálogo en Ucrania

Naciones Unidas, 9 dic (EFE).- La delegación de China en la ONU anunció este martes la creación de un ‘Grupo de Amigos de la Gobernanza Global’, integrado por 43 países de Asia, África y América Latina, incluidos Pakistán, Irán, Cuba, Venezuela y Nicaragua, que pidió un cese inmediato de hostilidades en Ucrania y una solución política negociada a ese conflicto.

Durante su primer encuentro, los miembros del nuevo grupo destacaron en un comunicado la importancia de «aprovechar las recientes oportunidades de diálogo», incluyendo rondas de conversaciones directas entre Rusia y Ucrania y encuentros bilaterales con líderes de Estados Unidos y Europa.

Asimismo, señalaron que «solo una solución política inclusiva puede poner fin al conflicto» y que el grupo busca «consolidar alianzas y reforzar un multilateralismo inclusivo, basado en la igualdad soberana y el respeto al derecho internacional».

Mientras, en su intervención hoy ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que este martes debatió la cuestión ucraniana, el embajador Fu Cong destacó que la actual «degradación del entorno de seguridad global», marcada por «conflictos recurrentes, un resurgir del unilateralismo y amenazas tanto tradicionales como no tradicionales» exige una «gobernanza global reforzada».

Fu reiteró que la seguridad colectiva solo puede garantizarse mediante «seguridad común, integral, cooperativa y sostenible», defendiendo «la autoridad de la ONU» y abogando por «el diálogo, la mediación y la cooperación multilateral».

Por otra parte, el grupo enfatizó los impactos económicos y humanitarios del conflicto, particularmente en los países del Sur Global, afectados por la subida de precios de alimentos y energía, y pidió «garantizar la asistencia humanitaria y el respeto al comercio internacional legítimo».

Aunque el grupo no tiene poder de mediación formal, sus integrantes dijeron que buscarán posicionarse como «un foro de coordinación entre países en desarrollo, promoviendo la cooperación en seguridad, desarrollo y gobernanza global, y reforzando el papel central de la ONU en la resolución de conflictos».

Con este grupo, China busca ganar terreno en la arena diplomática global, especialmente entre los países en desarrollo, haciendo llamados a la paz en Ucrania, pese a haber evitado criticar por su invasión a Moscú, con la que ha profundizado sus intercambios en los últimos años, haciendo oídos sordos a las peticiones de Europa de que utilice su cercanía a Moscú para poner fin al conflicto. EFE

