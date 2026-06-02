China crea un ‘DNI’ digital único para robots humanoides para asegurar su trazabilidad

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Pekín, 2 jun (EFE).- El Gobierno de China anunció recientemente la creación de un sistema de «identificación digital» para robots humanoides, en medio de la rápida expansión que experimenta este sector en el país, y que, de manera similar al DNI, asignará un código de 29 dígitos a cada máquina con el objetivo de facilitar su trazabilidad.

La plataforma, presentada a finales de mayo por el Comité de Estandarización de Robótica Humanoide e Inteligencia Incorporada (HEIS, por sus siglas en inglés), dependiente del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, actúa como el eje operativo de una nueva normativa nacional, que exige que a cada robot humanoide cuente con un código de identidad único.

La identificación asignada permitirá realizar un seguimiento de los robots a lo largo de todo su ciclo de vida, desde su fabricación hasta su reciclaje.

Los 29 dígitos que acompañarán a cada robot no son arbitrarios, si no que están divididos en cuatro segmentos numéricos con un significado específico.

Los dos primeros corresponden al país de origen y permiten el seguimiento de envíos y ventas transfronterizas; a continuación, un bloque de cuatro dígitos identifica a la empresa fabricante, seguido de seis dígitos que se corresponden con el modelo del robot.

Los últimos 17 dígitos constituyen el número de serie, un identificador único de cada unidad que permite su trazabilidad precisa a lo largo de todo su ciclo de vida, desde su fabricación hasta su reciclaje.

Yu Xiuming, vicepresidente del Instituto de Normalización de Tecnología Electrónica de China, explicó a Xinhua que China pretende utilizar este sistema de identificación para abordar los problemas centrales de la industria de los robots humanoides en materia de seguridad, supervisión y gobernanza, así como para acelerar la implementación de estos robots en distintos usos.

La iniciativa ya se aplica a más de 100 fabricantes chinos de robots humanoides, y más de 28.000 robots de unos 200 modelos han recibido una identidad digital.

La medida se produce en un momento en un momento de creciente interés por la robótica humanoide en China, donde las autoridades han identificado estos sistemas como uno de los ámbitos estratégicos de desarrollo tecnológico.

El mercado global de robots humanoides se expandió un 508 % el año pasado, con unas 18.000 unidades de envíos totales a nivel mundial en los que los fabricantes chinos están «ocupando una posición de liderazgo respaldada por una cadena de suministro industrial integral», según datos de la consultora IDC citados por el South China Morning Post.

Este lunes, una de las firmas más visibles del sector de los robots humanoides en China, Unitree, y que ganó visibilidad por sus demostraciones como la gala del Año Nuevo lunar de la televisión estatal CCTV, recibió permiso de la Bolsa de Shanghái para cotizar y está previsto que salga a bolsa con una captación prevista de unos 4.200 millones de yuanes (610 millones de dólares). EFE

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