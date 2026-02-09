China cree que la victoria de Takaichi «refleja problemas estructurales» en Japón

2 minutos

Pekín, 9 feb (EFE).- El Gobierno chino consideró este lunes que la victoria aplastante del partido de la primera ministra Sanae Takaichi en las elecciones celebradas en Japón en la víspera «refleja problemas estructurales» en ese país, que ha vivido crecientes tensiones con China en los últimos meses a cuenta de Taiwán.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró en una rueda de prensa que los resultados de la votación muestran «tendencias ideológicas profundamente arraigadas que merecen una profunda reflexión por parte de personas perspicaces en Japón y la comunidad internacional»

Lin instó a las autoridades japonesas «a que afronten, en lugar de ignorar, las preocupaciones de la comunidad internacional, a que sigan el camino del desarrollo pacífico en lugar de repetir los errores del pasado».

«Si las fuerzas de extrema derecha en Japón malinterpretan la situación y actúan imprudentemente, inevitablemente se enfrentarán a la resistencia del pueblo japonés y a un fuerte contraataque de la comunidad internacional», agregó el vocero.

Añadió que la política de China hacia Japón «siempre ha mantenido estabilidad y continuidad y no cambiará debido a ninguna elección japonesa en particular».

El partido de Takaichi se hizo con 316 de los 465 escaños de la Cámara Baja en las elecciones niponas, que se produjeron en un contexto de deterioro sostenido de las relaciones entre Pekín y Tokio a raíz de la cuestión de Taiwán.

China ha acusado reiteradamente a Japón de interferir en sus asuntos internos tras unas declaraciones de Takaichi, quien afirmó que un eventual ataque chino contra la isla podría situar a Japón en una «situación de crisis» e incluso precipitar la intervención de sus Fuerzas de Autodefensa, palabras que enfurecieron al gigante asiático.

Pekín ha respondido con protestas diplomáticas formales, avisos de viaje para ciudadanos chinos, restricciones a las importaciones de productos del mar japoneses y críticas al despliegue de sistemas antimisiles en el suroeste del archipiélago nipón.

Japón, por su parte, ha defendido la legitimidad de sus contactos con Taiwán y ha subrayado la importancia de la estabilidad en el estrecho como un asunto de seguridad nacional. EFE

aa/lcl/llb