China da luz verde a la IA de Apple para iPhone tras dos años de espera

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Shanghái (China), 16 jul (EFE).- La Administración del Ciberespacio de China (CAC), el regulador chino de internet, dio finalmente luz verde al gigante tecnológico estadounidense Apple para utilizar sus servicios de inteligencia artificial (IA) en sus teléfonos inteligentes iPhone tras dos años de espera.

En un comunicado publicado este miércoles en su página web oficial, la institución apunta que la autorización -concedida también a servicios similares de Huawei o la surcoreana Samsung para ‘smartphones’- tiene por objetivo «facilitar el desarrollo innovador y el uso regulado de los servicios de IA generativa».

Por el momento, señala el diario hongkonés South China Morning Post, esta licencia aplica únicamente a los iPhone, y no queda claro si otros dispositivos de Apple como las tabletas iPad o los ordenadores Mac podrán utilizar estos servicios, denominados Apple Intelligence.

La tecnológica californiana lanzó sus funciones de IA en EE. UU. en 2024 y en Europa un año más tarde, pero sus clientes en China se vieron obligados a esperar durante dos años, debido a que las autoridades exigen a todos los proveedores de este tipo de servicios que obtengan una licencia oficial antes de ofrecerlos.

Apple contará con los gigantes tecnológicos locales Alibaba y Baidu como «socios técnicos»: un portavoz de la primera confirmó que su modelo Qwen estará «integrado en las experiencias» del sistema operativo iOS para los usuarios en China, permitiendo acceder a sus funciones de generación de texto e imagen.

A nivel global, Apple colabora con Google y con OpenAI -desarrolladora de ChatGPT- para ofrecer algunas de sus funciones de IA, pero las normativas chinas sobre herramientas que emplean esta tecnología obligó a la compañía a buscar socios locales para este mercado.

Si bien la concesión de la licencia es un «paso importante», el analista de Counterpoint Research Ivan Lam matiza que no significa que Apple Intelligence vaya a estar disponible de forma inmediata para los clientes chinos, los cuales, según sus pronósticos, deberán esperar a finales de este año o a principios de 2027. EFE

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