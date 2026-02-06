China declara que no participará en negociaciones nucleares en este momento

Ginebra, 6 feb (EFE).- China declaró este viernes, en la Conferencia de Desarme de la ONU, que no participará por el momento en negociaciones nucleares, en respuesta a la voluntad de Estados Unidos de que se incorpore a eventuales negociaciones para un nuevo tratado de control de armamento nuclear, tras la expiración anoche del conocido como START III.

«Las capacidades nucleares de China de ninguna manera se encuentran a nivel de Estados Unidos o Rusia, por tanto China no va a participar en negociaciones de desarme nuclear en este momento», sostuvo el embajador adjunto de China ante la sede europea de la ONU en Ginebra, Jian Shen.

Sostuvo que desde el punto de vista de su gobierno, los Estados poseedores de los mayores arsenales nucleares deben asumir sus responsabilidades en cuanto al desarme nuclear, asumiendo reducciones importantes de sus arsenales de una forma que pueda ser verificada y legalmente obligatoria.

China lamentó el vencimiento del tratado START III, que consideró fue «vital» para mantener la estabilidad nuclear mundial.

«Sabemos que Rusia ha propuesta que Rusia y Estados Unidos sigan cumpliendo los límites centrales del tratado, y pedimos a Estados Unidos que responda positivamente, que lo haga de forma responsable y que reanude pronto el diálogo de seguridad estratégica con Rusia», indicó.

En respuesta a las acusaciones de Estados Unidos minutos antes en la misma sala en relación a que China ha aumentado fuertemente su capacidad nuclear intentando ocultar esto del resto del mundo, Shen dijo que se trataba de «una narrativa falsa».

EE.UU. «es culpable de que se haya agravado la carrera armamentística», con la inversión de miles de millones de dólares «para desarrollar nuevas armas nucleares», agregó.

El embajador chino aseguró que su país nunca ha competido con otros en términos de inversión, número o alcance de armas nucleares y que no tiene la intención de iniciar una carrera armamentística con otros países. EFE

is/rml