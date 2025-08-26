The Swiss voice in the world since 1935

China declara su «consternación» por el ataque israelí contra hospital, que deja 5 muertos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Pekín, 26 ago (EFE).- El Gobierno chino condenó este martes el ataque israelí contra el hospital Nasser en Gaza, en el que murieron 20 personas, entre ellas cinco periodistas, al tiempo que transmitía su «consternación» por lo sucedido.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que China «condena la trágica muerte de profesionales sanitarios y periodistas en este conflicto», a cuyos familiares transmitió su pésame.

Guo aseveró que China «está profundamente preocupada por la situación actual en la Franja de Gaza y se opone y condena todos los actos que dañan a civiles e instalaciones civiles y violan el derecho internacional, incluidos los ataques violentos contra periodistas».

«Israel debe poner fin de inmediato sus operaciones militares en Gaza, lograr un alto el fuego integral y duradero lo antes posible, restablecer plenamente el acceso humanitario y prevenir una crisis humanitaria de una escala todavía mayor», agregó el vocero.

En los últimos años, China ha reiterado su apoyo a la solución de dos Estados para el conflicto entre Palestina e Israel, al tiempo que ha condenado los ataques israelíes contra civiles. EFE

aa/gbm/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR