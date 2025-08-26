China declara su «consternación» por el ataque israelí contra hospital, que deja 5 muertos
Pekín, 26 ago (EFE).- El Gobierno chino condenó este martes el ataque israelí contra el hospital Nasser en Gaza, en el que murieron 20 personas, entre ellas cinco periodistas, al tiempo que transmitía su «consternación» por lo sucedido.
El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que China «condena la trágica muerte de profesionales sanitarios y periodistas en este conflicto», a cuyos familiares transmitió su pésame.
Guo aseveró que China «está profundamente preocupada por la situación actual en la Franja de Gaza y se opone y condena todos los actos que dañan a civiles e instalaciones civiles y violan el derecho internacional, incluidos los ataques violentos contra periodistas».
«Israel debe poner fin de inmediato sus operaciones militares en Gaza, lograr un alto el fuego integral y duradero lo antes posible, restablecer plenamente el acceso humanitario y prevenir una crisis humanitaria de una escala todavía mayor», agregó el vocero.
En los últimos años, China ha reiterado su apoyo a la solución de dos Estados para el conflicto entre Palestina e Israel, al tiempo que ha condenado los ataques israelíes contra civiles. EFE
