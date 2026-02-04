China defiende el «mercado y diálogo» ante la iniciativa de EE.UU. y la UE sobre minerales

2 minutos

Pekín, 4 feb (EFE).- China defendió este miércoles los principios del «mercado y diálogo» internacional en las cadenas de suministro de minerales críticos, en respuesta a la iniciativa planteada por Estados Unidos y la Unión Europea para reducir su dependencia del país asiático en este sector.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian afirmó hoy que la posición de Pekín sobre la estabilidad y la seguridad de las cadenas globales de suministro de minerales críticos «no ha cambiado» y subrayó que «todas las partes tienen la responsabilidad de desempeñar un papel constructivo» en este ámbito.

En relación con el memorando de entendimiento que la Unión Europea prevé proponer a Estados Unidos, Lin sostuvo que China considera que todos los países deben «respetar los principios de la economía de mercado, reforzar la comunicación y el diálogo y salvaguardar conjuntamente el funcionamiento estable y fluido de las cadenas industriales internacionales, con el objetivo de promover el desarrollo de la economía mundial».

Las declaraciones se producen después de que Estados Unidos convocara en Washington una reunión ministerial sobre minerales críticos con la participación de representantes de decenas de países, en el marco de una estrategia para diversificar las cadenas de suministro y reducir la dependencia de China en este sector.

La cita está organizada por el Departamento de Estado estadounidense y cuenta con la presencia de ministros de países aliados.

En ese contexto, la Unión Europea ha adelantado su intención de negociar con Estados Unidos un acuerdo de cooperación sobre materias primas críticas, similar a los que el bloque comunitario ya mantiene con otros socios, con el fin de coordinar esfuerzos en el suministro de estos recursos considerados estratégicos.

Este lunes, Trump anunció la creación de una reserva de minerales críticos evaluada en 12.000 millones de dólares que será denominada como «proyecto bóveda» y cuya financiación dependerá de una alianza público-privada. EFE

gbm/ah