China defiende su oposición a todo intercambio oficial entre EE.UU. y Taiwán

Compartir

3 minutos

Pekín, 25 jun (EFE).- China defendió este jueves su oposición a cualquier intercambio oficial entre Estados Unidos y Taiwán, después de que el Gobierno estadounidense denunciase que sus misiones diplomáticas contactan con oficinas gubernamentales y empresas privadas para «desalentar cualquier acercamiento» a la isla.

En una rueda de prensa rutinaria, el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun recordó que Pekín está en contra de cualquier intercambio oficial entre ambas partes, incluyendo los contactos oficiales tanto a nivel federal como local en Estados Unidos.

«No mantener relaciones oficiales entre Estados Unidos y Taiwán es un compromiso explícito asumido por la parte estadounidense en los tres comunicados conjuntos sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos», afirmó Guo.

El vocero instó a la parte estadounidense a cumplir el principio de «una sola China» y a «honrar las declaraciones y compromisos» del presidente estadounidense, Donald Trump, así como a «manejar con prudencia este asunto».

En dos cartas conjuntas difundidas este miércoles por el Instituto Americano en Taiwán (AIT, la embajada de facto de Washington en la isla), los Departamentos de Estado, Comercio y Agricultura, Comercio de EE.UU. denunciaron que la embajada y los consulados de China en EE.UU. contactan regularmente con oficinas gubernamentales y empresas privadas para «desalentar cualquier acercamiento a Taiwán».

Los tres departamentos del Gobierno estadounidense señalaron además, en esas cartas con fecha del 16 de junio y dirigidas a gobernadores y empresas, que la ampliación de los vínculos con Taiwán es «totalmente compatible» con la política estadounidense hacia ese territorio, e instaron a intensificar los vínculos con la isla autogobernada.

Estos documentos, que en raras ocasiones se hacen públicos, se difunden en pleno recrudecimiento de las tensiones entre Taiwán y China, que considera la isla autogobernada «parte inalienable» de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control.

Su publicación coincide también con la incertidumbre sobre el compromiso de EE.UU. con la defensa de la isla, especialmente tras la cumbre celebrada el mes pasado en Pekín entre los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump.

Tras el encuentro, el republicano definió la venta de armas a Taipéi como una «muy buena ficha negociadora» para Washington, acusó de nuevo a Taiwán de «robar» la industria de semiconductores estadounidense e incluso sugirió que China podría «apoderarse» de la isla una vez que él abandone la Casa Blanca. EFE

imh/lcl/llb