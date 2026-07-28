China deja en el aire el estreno de una película que promueve la reunificación con Taiwán

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Pekín, 28 jul (EFE).- China ha dejado en el aire el estreno de ‘La batalla de Penghu’, una superproducción histórica ambientada en la conquista de Taiwán por la dinastía Qing en 1683 y con un trasfondo favorable a la «reunificación» de la isla y el continente, tras no obtener el permiso necesario para su proyección en el país.

La cinta tenía previsto llegar a las salas chinas el pasado 25 de julio, pero no figura entre las obras que han recibido el permiso de proyección de la Administración Nacional de Cine, requisito indispensable para su estreno comercial.

Ni las autoridades ni la productora han explicado los motivos del retraso, aunque esta última aseguró a medios locales que no había recibido ninguna notificación sobre una eventual retirada.

La incertidumbre sobre el futuro de la película coincide con una intensa polémica en redes sociales, donde sectores del nacionalismo chino han criticado la producción por presentar como héroe al almirante Shi Lang, quien comandó las tropas de la dinastía Qing (1644-1912), instaurada por los manchúes tras la caída de los Ming (1368-1644), durante la batalla de Penghu.

Estos grupos sostienen que la victoria de Qing supuso la derrota del último imperio gobernado por la etnia han, la mayoritaria en China, y rechazan convertir ese episodio en un símbolo del actual objetivo de Pekín de hacerse con el control de Taiwán, pese a respaldar habitualmente la posición oficial china sobre la isla.

Aunque los mensajes publicados con la etiqueta «La batalla de Penghu, retirada discretamente» siguen siendo accesibles, el hilo específico dedicado a ese tema en la red social Weibo (semejante a X, que está censurada en China) aparecía desactivado este martes y solo muestra los resultados de búsqueda del término.

La controversia se produce, además, en un verano especialmente convulso para la industria cinematográfica china, ya que varias producciones nacionales han sido retiradas de la cartelera o aplazadas en plena temporada estival principalmente por motivos comerciales, aunque no se ha establecido ninguna relación oficial entre esos casos y la situación de ‘La batalla de Penghu’.

Las autoridades de Pekín consideran Taiwán «parte inalienable» del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para lograr la «reunificación», una postura que rechaza el actual Gobierno taiwanés, para el que la isla es, de facto, un Estado soberano e independiente cuyo nombre oficial es República de China. EFE

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