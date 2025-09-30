The Swiss voice in the world since 1935
China denuncia «mentiras y falacias» tras un discurso del canciller taiwanés en Polonia

Pekín, 30 sep (EFE).- El Gobierno chino cargó este martes contra lo que calificó de «mentiras y falacias sobre la independencia de Taiwán», en respuesta a las declaraciones del canciller isleño, Lin Chia-lung, quien durante un viaje a Polonia afirmó que la isla está preparada para ser un «socio confiable» de Europa.

En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró que Pekín «se opone constante y firmemente a cualquier tipo de intercambio oficial entre los países que mantienen relaciones diplomáticas con China y la región de Taiwán».

Guo instó a que «se dejen de proporcionar plataformas para las actividades independentistas de Taiwán y no se envíen señales erróneas a estas fuerzas separatistas».

«Debemos reiterar que las autoridades taiwanesas han estado realizando visitas frecuentes recientemente bajo diversos pretextos, difundiendo mentiras y falacias sobre la independencia y el separatismo de Taiwán», agregó el vocero, al tiempo que acusó a los representantes isleños de «exagerar la supuesta amenaza» china y de «repetir la falacia de la democracia frente al autoritarismo».

Según Guo, el Gobierno del soberanista William Lai «atrae a fuerzas externas para envalentonar sus actividades separatistas y sus malas acciones, provocando deliberadamente la confrontación con el objetivo de sembrar el caos en el mundo».

«Sus siniestras intenciones son claras y sus huellas, inconfundibles», sentenció el vocero, que reiteró que las autoridades taiwanesas «no pueden cambiar el hecho histórico y legal de que Taiwán forma parte del territorio chino».

Lin subrayó en la capital polaca el papel de Taipéi como un «socio confiable» de Europa y exhortó a la región a impulsar «políticas más pragmáticas y visionarias» hacia la isla, cuya soberanía Pekín reclama y para cuya «reunificación» no ha descartado el uso de la fuerza. EFE

