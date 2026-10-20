China denuncia entrada de buque militar de EE.UU. en aguas disputadas del mar Meridional

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Pekín, 20 oct (EFE).- El Ejército chino denunció este martes que un buque de guerra estadounidense entró sin autorización en aguas próximas al arrecife Sabina, en el disputado mar de China Meridional, y aseguró que desplegó fuerzas navales para seguir y vigilar la embarcación.

Según un comunicado del Mando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino), el buque de combate litoral USS Charleston accedió durante la madrugada de este martes a las inmediaciones del arrecife, conocido en China como Xianbin y situado en el archipiélago de las islas Spratly.

El portavoz de la Armada de ese mando militar, Yin Gang, indicó que las fuerzas chinas realizaron labores de seguimiento y vigilancia de la embarcación «conforme a la ley y la normativa», sin mencionar que se produjera una expulsión ni un enfrentamiento entre ambos países.

Yin afirmó que China posee una «soberanía indiscutible» sobre las islas Spratly y sus aguas adyacentes, y acusó a Estados Unidos de vulnerar los derechos e intereses soberanos del país asiático y de amenazar la seguridad marítima y la estabilidad regional.

El portavoz exigió a Washington que ponga fin «inmediatamente» a este tipo de actividades y aseguró que las fuerzas del Mando del Teatro Sur permanecen en estado de alerta para defender la soberanía y la seguridad nacionales.

El arrecife Sabina, conocido en Filipinas como Escoda, es uno de los principales focos de fricción entre Pekín y Manila en el mar de China Meridional, donde ambos países mantienen reivindicaciones territoriales enfrentadas.

El pasado 18 de septiembre, la Guardia Costera china acusó a una embarcación filipina de provocar una colisión con una patrullera del país asiático en aguas próximas a ese mismo arrecife, después de supuestamente ignorar varias advertencias.

La denuncia de este martes se suma a otros incidentes entre las fuerzas chinas y estadounidenses en estas aguas, como el registrado en agosto de 2025, cuando Pekín aseguró haber «expulsado» al destructor USS Higgins de las inmediaciones del atolón Scarborough, también disputado con Filipinas.

Pekín reclama la soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, una región estratégica por la que transita cerca de un 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga importantes caladeros y potenciales reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán.

Las tensiones entre China y Filipinas se han intensificado desde la llegada al poder en 2022 del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., quien ha reforzado su alianza militar con EE.UU. y adoptado una postura más firme en la defensa de su territorio. EFE

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