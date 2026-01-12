China deplora fuerza y amenazas en relaciones internacionales ante amenaza de Trump a Irán

Pekín, 12 ene (EFE).- El Ministerio chino de Exteriores recalcó este lunes su rechazo al uso de la fuerza y amenazas en las relaciones entre países, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazara a Irán con acciones militares en represalia por la violencia en las protestas que tienen lugar en el país.

«China espera que el pueblo y el Gobierno iraníes superen las actuales dificultades y busquen la estabilidad en el país», afirmó en una rueda de prensa la portavoz jefa de la cancillería china, Mao Ning. EFE

