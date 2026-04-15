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China destaca «confianza mutua» y que España es un «socio fiable» tras visita de Sánchez

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Pekín, 15 abr (EFE).- China destacó este miércoles la «confianza mutua» que existe con España y calificó al país como un «socio fiable» tras la visita oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que ambas partes acordaron reforzar el diálogo estratégico y ampliar la cooperación en distintos ámbitos.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun afirmó hoy en rueda de prensa que la visita, la cuarta de Sánchez en cuatro años, fue un «completo éxito» y permitió a los líderes de ambos países mantener intercambios «profundos y amistosos», en los que alcanzaron «nuevos consensos importantes».

Según el portavoz, ambas partes acordaron establecer un mecanismo de diálogo estratégico a nivel diplomático y reforzar la comunicación para «consolidar» y «mejorar» la estabilidad de la relación bilateral. EFE

gbm/imh/rml

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