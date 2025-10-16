China destaca «conversaciones amistosas y constructivas» de Albares con su homólogo chino

Pekín, 16 oct (EFE).- El Gobierno chino aseguró este jueves que las conversaciones mantenidas este miércoles en China entre el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo chino, Wang Yi, fueron «amistosas, profundas, específicas, constructivas y con visión de futuro».

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que se alcanzaron «amplios consensos» para impulsar las relaciones bilaterales durante la visita del ministro español, que concluyó este miércoles.

«Esto impulsará significativamente la implementación del consenso alcanzado por los líderes de ambos países, fortaleciendo los intercambios de alto nivel, profundizando los intercambios y la cooperación en diversos ámbitos y fortaleciendo la cooperación multilateral», agregó el vocero, quien señaló que España es un «importante socio de China en Europa».

Según Lin, China «está dispuesta a trabajar con España, apoyarse firmemente de forma mutua y perseverar en el diálogo y la cooperación para forjar una asociación estratégica integral entre China y España con mayor fuerza estratégica y vitalidad de desarrollo».

Albares se reunió este miércoles en la ciudad oriental china de Hangzhou con Wang, en el marco del vigésimo aniversario de la asociación estratégica entre ambos países.

Durante el encuentro, el jefe de la diplomacia española pidió un mayor equilibrio en la balanza comercial y condiciones similares para las empresas de ambas partes en materia de inversión y acceso al mercado.

Ambos ministros acordaron celebrar cumbres intergubernamentales periódicas y destacaron el buen momento que atraviesan las relaciones bilaterales, con un nivel de confianza que, según Albares, ha alcanzado «cotas históricas».

El ministro español subrayó que el objetivo de su visita era reforzar la cooperación y abordar los grandes desafíos globales, en un viaje que devuelve la visita que Wang realizó a Córdoba en febrero del año pasado.

Según un comunicado del Ministerio de Exteriores chino, Wang afirmó durante el encuentro que China y España «comparten una estrategia de desarrollo común» y han logrado una «fructífera cooperación», además de invitar a las empresas españolas a aprovechar las oportunidades del «enorme mercado chino».

Albares destacó durante la reunión, según la Cancillería china, la próxima visita de Estado de Felipe VI a China, que marcará un hito en la historia de las relaciones bilaterales y en la cual Madrid espera trabajar con Pekín para el «éxito total» del viaje, previsto para noviembre y sobre el que el portavoz no facilitó hoy detalles.

Antes del encuentro con Wang, el ministro español mantuvo una reunión con representantes de empresas españolas con presencia en China, que le trasladaron las dificultades para competir en igualdad de condiciones con las firmas locales y las trabas que afrontan para invertir.

El viaje de Albares se produjo después de que el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, realizase una visita a China el pasado abril, durante la cual se reunió con el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, y describió a China como un «socio imprescindible para enfrentar los desafíos globales». EFE

