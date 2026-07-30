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China destaca demanda nacional y cadenas industriales como prioridades económicas este año

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Shanghái (China), 30 jul (EFE).- El Politburó, segundo escalafón de mando del Partido Comunista de China (PCCh), llamó este jueves a centrar esfuerzos en «explotar el potencial de la demanda nacional», lastrada por la falta de confianza entre los consumidores, o en el «control independiente» de las cadenas industriales.

Estas son algunas de las conclusiones de una anticipada cumbre que generalmente sirve de guía para la política económica durante la segunda mitad del año, durante la cual el Partido pidió «consolidar los cimientos» del crecimiento pese a la «fuerte resistencia y vitalidad» del primer semestre, con un avance registrado del 4,7 %.

«Es necesario (…) promover la autosuficiencia en ciencia y tecnología y el control independiente de las cadenas industriales», apunta el comunicado divulgado por la agencia oficial de noticias Xinhua tras la reunión, que también apunta a «expandir la demanda nacional de forma continua y optimizar la oferta». EFE

vec/aa/mb

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