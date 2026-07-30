China destaca demanda nacional y cadenas industriales como prioridades económicas este año

Compartir

4 minutos

Shanghái (China), 30 jul (EFE).- El Politburó, segundo escalafón de mando del Partido Comunista de China (PCCh), llamó este jueves a centrar esfuerzos en «explotar el potencial de la demanda nacional», lastrada por la falta de confianza entre los consumidores, o en el «control independiente» de las cadenas industriales.

Estas son algunas de las conclusiones de una anticipada cumbre que generalmente sirve de guía para la política económica durante la segunda mitad del año, durante la cual el Partido pidió «consolidar los cimientos» del crecimiento pese a la «fuerte resistencia y vitalidad» del primer semestre, con un avance registrado del 4,7 %.

«Es necesario (…) promover la autosuficiencia en ciencia y tecnología y el control independiente de las cadenas industriales», apunta el comunicado divulgado por la agencia oficial de noticias Xinhua tras la reunión, que también apunta a «expandir la demanda nacional de forma continua y optimizar la oferta».

Sobre esto último, las autoridades hablaron de medidas como una mayor oferta de «bienes y servicios de alta calidad», la ampliación de la capacidad y la mejora de la calidad en el sector servicios o la construcción de nueva infraestructura como redes eléctricas, de computación o de comunicaciones.

Sin sorpresas

Los expertos esperaban que el Politburó no anunciase grandes medidas de estímulo en su reunión económica de mitad de año, y anticipaban que la idea central sería estabilizar la economía, marcada por una tendencia de ralentización en los últimos años, haciendo uso de las políticas fiscales ya existentes.

En este sentido, el órgano de mando del PCCh reiteró el «principio general de buscar el progreso al tiempo que se mantiene la estabilidad», y avanzó que se centrará en «estabilizar el empleo, las empresas, los mercados y las expectativas».

Acerca de la política industrial, Pekín «acelerará la construcción de un sistema industrial moderno» y apostará por «desarrollar nuevas formas de economía inteligente» y por «mejorar la gobernanza de la inteligencia artificial (IA)», al tiempo que profundiza sus campañas para acabar con la fragmentación del mercado nacional y para atajar lo que considera «competición involutiva», en referencia a las guerras de precios desbocadas en varios sectores.

Reformas contra los riesgos

En materia de política monetaria, las autoridades seguirán apostando por mantener una «liquidez amplia» en los mercados y la «estabilidad básica» de los tipos de cambio del yuan «en un nivel razonable y equilibrado», sin cambios en la retórica pese a las crecientes críticas desde Occidente por la supuesta devaluación artificial que Pekín lleva a cabo con su divisa.

Entre los riesgos específicos a los que se refirió la formación gobernante destaca la crisis inmobiliaria, acerca de la que volvió a prometer «esfuerzos para estabilizar» el sector, o los problemas de ‘deuda oculta’ de las administraciones locales y regionales, que «deben ser resueltos de forma ordenada».

El Politburó avanzó asimismo más reformas para las instituciones financieras de tamaño pequeño y mediano con el objetivo de «impulsar la confianza en los mercados de capitales», situar el empleo como prioridad política, más infraestructura en educación, sanidad o cuidado de los hijos, y «mejoras» a los mecanismos de asistencia social «para garantizar que no se produzcan casos de recaída en la pobreza o de incurrir en la pobreza a gran escala».

«Es necesario afrontar de forma sistemática los retos e impactos exteriores, mejorar la seguridad energética y de recursos, y responder a las diversas incertidumbres con la certidumbre del desarrollo de alta calidad», sentencia el documento. EFE

vec/aa/mb