China destaca la coordinación con Rusia y apuesta por reforzar la cooperación bilateral

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Pekín, 14 abr (EFE).- China destacó este martes su coordinación con Rusia en la escena internacional y abogó por reforzar la cooperación bilateral, durante un encuentro en Pekín entre el canciller chino, Wang Yi, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en medio de tensiones geopolíticas en Asia y otros escenarios globales.

Según informaron medios estatales rusos, Wang afirmó que ambas partes «coordinan plenamente sus posiciones» y «se apoyan mutuamente» en el ámbito internacional, al tiempo que subrayó que la «responsabilidad» resulta especialmente relevante en un momento de cambios en el escenario global.

El jefe de la diplomacia china añadió que Pekín y Moscú deben impulsar la cooperación estratégica a un nivel superior en todos los ámbitos, en línea con la asociación entre ambos países, que han intensificado sus vínculos políticos y económicos en los últimos años.

Por su parte, Lavrov criticó lo que calificó como intentos de «contener» a China y Rusia mediante estructuras de bloques en Asia, en referencia a la situación en torno a Taiwán, el mar de China Meridional y la península coreana, según las mismas fuentes.

El ministro ruso también avanzó que ambas partes abordarán la preparación de nuevos contactos entre sus respectivos líderes, en un contexto de creciente coordinación bilateral ante los principales desafíos internacionales.

China y Rusia han protagonizado un estrechamiento de sus lazos en los últimos años.

Poco antes de la invasión rusa de Ucrania a gran escala, los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, proclamaron en Pekín la «amistad sin límites» entre sus naciones.

Desde el estallido del conflicto, Pekín ha mantenido una postura ambigua desde la cual ha pedido protección para la soberanía de todos los países, en referencia a Ucrania, y atención para las «legítimas preocupaciones de seguridad», en referencia a Rusia.

China ha negado reiteradamente estar proporcionando apoyo a Rusia en sus operaciones en Ucrania, algo de lo que ha sido acusada por gobiernos occidentales. EFE

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