China dice haber alcanzado «acuerdo preliminar» con EE.UU. tras negociaciones comerciales

1 minuto

Kuala Lumpur, 26 oct (EFE).- El representante de Comercio Internacional de China, Li Chenggang, aseguró este domingo que Pekín y Washington alcanzaron un «acuerdo preliminar» tras dos días de conversaciones en Kuala Lumpur, a donde hoy llegó el presidente estadounidense, Donald Trump.

En declaraciones recogidas por la agencia Xinhua, Li, quien también es viceministro de Comercio de China, afirmó que ambas partes alcanzaron un entendimiento «preliminar» y exploraron «propuestas adecuadas para abordar las preocupaciones mutuas» durante las conversaciones, que definió de «constructivas».

«El siguiente paso será que cada parte cumpla con sus respectivos procedimientos internos de aprobación», declaró Li, quien agregó que Estados Unidos mantuvo una postura «firme» durante las negociaciones, mientras que China «defendió con determinación» sus intereses. EFE

