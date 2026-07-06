China dice haber realizado una prueba de misiles en el Pacífico

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La marina de China anunció que efectuó el lunes una exitosa prueba de lanzamiento de misil en el Pacífico, luego de que países de la región advirtieran de un ensayo inminente de misil balístico intercontinental.

«A las 12H01 (04H01 GMT) del 6 de julio, un submarino nuclear estratégico del Ejército Popular de Liberación de China lanzó un (…) misil estratégico con una ojiva de entrenamiento al alto mar en el océano Pacífico, alcanzando la zona marítima designada», indicó el portavoz Wang Xuemeng en un comunicado de la marina.

La prueba se realizó el mismo día en que Rusia y China tenían previsto iniciar sus ejercicios navales anuales cerca del puerto militar chino de Qingdao, en el este.

Inicialmente no quedó claro si el lanzamiento del misil era parte de esos ejercicios.

Autoridades de Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda dijeron previamente el lunes que China preparaba un ensayo de misil con capacidad nuclear en el Pacífico.

El lanzamiento fue recibido con preocupación por varios países de la región Asia Pacífico.

Japón urgió a China reconsiderar la realización de tal prueba para evitar que presente «una amenaza a la seguridad japonesa» al sobrevolar su espacio aéreo.

El canciller de Nueva Zelanda, Winston Peters, dijo que el ensayo chino «no es consistente con la estabilidad regional» al igual que la ministra australiana de Relaciones Exteriores, Peggy Wong.

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