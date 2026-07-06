China dice haber realizado una prueba de misiles en el Pacífico

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La marina de China anunció el lunes haber efectuado una exitosa prueba de lanzamiento de un misil sin carga nuclear en el Pacífico, que suscitó la condena de varios países de la región, pese a haber sido advertidos previamente.

El lanzamiento se produjo horas después de que Australia y Fiyi firmaran un importante tratado de defensa, percibido como un instrumento para que Canberra contenga la creciente influencia diplomática y económica de Pekín en la zona estratégica del Pacífico Sur.

La prueba de este lunes no es algo inédito: en septiembre de 2024, China ya había lanzado al Pacífico un misil balístico intercontinental, también sin carga nuclear, algo que llevaba más de 40 años sin hacerse en aguas internacionales.

«A las 12H01 (04H01 GMT) del 6 de julio, un submarino nuclear estratégico del Ejército Popular de Liberación de China lanzó un (…) misil estratégico con una ojiva de entrenamiento al alto mar en el océano Pacífico, alcanzando la zona marítima designada», indicó el portavoz Wang Xuemeng en un comunicado de la marina.

El término «misil estratégico» suele referirse a un misil balístico intercontinental, capaz de transportar una carga nuclear a lo largo de miles de kilómetros.

Sin embargo, al ser consultado al respecto, el Ministerio de Defensa chino no confirmó que el lanzamiento del lunes comportara un misil de este tipo.

«Este disparo de prueba forma parte de los ejercicios militares anuales de rutina de China. Se envió una notificación previa a los países afectados (…) Este lanzamiento no está dirigido contra ningún país ni contra ningún objetivo en particular», subrayó la marina china en la nota.

– «Desestabilizador» –

No obstante, el canciller de Nueva Zelanda, El min, lamentó que el ejercicio se hubiera realizado «pocas horas» después de la advertencia enviada por China.

«El Pacífico es un océano de paz y nos preocupan profundamente las pruebas que China lleva a cabo con armas de capacidad nuclear en el Pacífico Sur», afirmó en un comunicado.

Australia, por su parte, calificó el lanzamiento de «desestabilizador para la región».

Japón indicó haber instado a Pekín a reconsiderar su prueba antes del lanzamiento, a la vez que expresó «serias preocupaciones ante la intensificación de las actividades militares chinas».

China ha reforzado su capacidad militar en las últimas décadas, en consonancia con su desarrollo económico y su peso diplomático.

Según estimaciones del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri), China contaba en 2025 con 600 armas nucleares, es decir, 100 más que en 2024.

Estados Unidos, que posee 3.700 según el Sipri, acusa regularmente al ejército chino de querer reforzar significativamente su arsenal.

– Ejercicios con Moscú –

Este disparo de prueba chino se produjo mientras la marina del país y la de Rusia iniciaban el lunes sus ejercicios navales anuales frente a las costas de Qingdao, un importante puerto militar y balneario turístico del este de China.

Sin embargo, no hay nada que permita vincular ambos sucesos.

Autoridades de Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda dijeron previamente el lunes a la AFP que China preparaba un ensayo de misil con capacidad nuclear en el Pacífico.

«Sí, China me informó al respecto. Recibí personalmente una llamada del embajador de China», declaró el jefe de la diplomacia papú, Justin Tkatchenko.

Pekín lleva varios años esforzándose por reforzar su influencia en el Pacífico, multiplicando la ayuda humanitaria y los proyectos de infraestructura en las naciones insulares, una forma de imponerse como un socio imprescindible frente a las potencias occidentales tradicionales.

China aplica una política de «no primer uso» de armas nucleares, prometiendo no tomar nunca la iniciativa de emplear una bomba nuclear, si bien se reserva el derecho a responder si es atacada con un arma de este tipo.

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