China dice que «la fuerza no traerá la paz a Oriente Medio» tras ataque israelí en Catar

Pekín, 10 sep (EFE).- El Gobierno chino declaró este miércoles que «la fuerza por si sola no traerá la paz a Oriente Medio», después de que el Ejército israelí matase este martes en Doha a cinco miembros de la organización palestina Hamás.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que su país «se halla profundamente preocupado por la posibilidad de que el ataque pueda agravar aún más las tensiones regionales».

Lin transmitió la «enérgica condena» de China a «la violación por parte de Israel de la soberanía territorial y la seguridad nacional de Catar» y abogó por «diálogo y negociación».

«Expresamos nuestro descontento con las acciones de las partes implicadas que socavan las negociaciones de alto el fuego», agregó el vocero, al tiempo que instó «especialmente a Israel» a «realizar esfuerzos para detener los combates y reanudar las negociaciones».

Catar, uno de los mediadores junto a Egipto y Estados Unidos para las negociaciones de la tregua en Gaza, acoge al buró político de Hamás y ha sido lugar de conversaciones indirectas para alcanzar un alto el fuego con la delegación israelí, invitada en numerosas ocasiones al país.

Alrededor de las 16:00 hora local (11:00 GMT), varias explosiones se escucharon en la capital del país del golfo y se elevó una columna de humo sobre la ciudad. Poco después, el Gobierno catarí confirmó que Israel había atacado una reunión de «varios miembros del buró político» de Hamás, sin identificarlos, en un edificio residencial.

Hamás dijo que cinco de sus miembros murieron en el ataque, aunque ninguno de ellos formaba parte de su delegación negociadora.

También murió un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes, según el Ministerio del Interior de Catar, mientras que «varios» efectivos de seguridad resultaron heridos.

Netanyahu justificó el ataque por el atentado de este lunes en Jerusalén, que causó seis muertos y ha sido reivindicado por el brazo armado del grupo islamista. EFE

aa/cg