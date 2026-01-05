China dice que EEUU «pisoteó» la soberanía venezolana y que operación amenaza paz regional

Naciones Unidas, 5 ene (EFE).- China aseguró este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Estados Unidos «pisoteó la soberanía venezolana y sus derechos e intereses legítimos» con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante su operación militar en Caracas.

El representante adjunto de China ante la ONU, Sun Lei, calificó la acción estadounidense como un acto unilateral que «conmociona» porque «viola los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas» y «representa un riesgo para la paz y la estabilidad regional en América Latina y el Caribe». EFE

