China dice que EEUU «pisoteó» la soberanía venezolana y que operación amenaza paz regional

Naciones Unidas, 5 ene (EFE).- China aseguró este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Estados Unidos «pisoteó la soberanía venezolana y sus derechos e intereses legítimos» con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante su operación militar en Caracas.

El representante adjunto de China ante la ONU, Sun Lei, calificó la acción estadounidense como un acto unilateral que «conmociona» porque «viola los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas» y «representa un riesgo para la paz y la estabilidad regional en América Latina y el Caribe».

Sun denunció el uso de la fuerza por parte de Washington como un ejemplo de «injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano» y alertó sobre las «consecuencias» que estas prácticas tienen para el orden internacional y la credibilidad de los mecanismos multilaterales.

El diplomático chino reiteró que la única vía legítima para resolver conflictos internacionales es a través del diálogo, la negociación y los canales establecidos por la ONU.

Durante su intervención, Sun pidió a Estados Unidos cumplir con el derecho internacional, escuchar los llamados de la comunidad internacional y «cesar toda intromisión en la soberanía y seguridad de otros países».

«La situación en Venezuela debe ser abordada mediante los mecanismos legales y multilaterales competentes, incluyendo la convocatoria de reuniones de emergencia del Consejo de Seguridad, las cuales China respalda plenamente», afirmó.

Asimismo, el diplomático enfatizó que la cooperación energética entre China y Venezuela debe ser respetada y que «los intereses legítimos de China en Venezuela seguirán siendo protegidos conforme al derecho internacional», reiterando que su país se opone tajantemente a cualquier acción que «amenace la independencia de los Estados soberanos».

Colombia impulsó la convocatoria de la reunión de urgencia de hoy, propuesta que fue respaldada oficialmente por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. EFE

